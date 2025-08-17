Tag ihrer Scheidung: Trump wollte Date mit Emma Thompson

Donald Trump (79), damals noch erfolgreicher Geschäftsmann und nicht US-Präsident, sorgte Ende der 1990er Jahre für eine Überraschung bei Emma Thompson (66). Die britische Schauspielerin erinnerte sich kürzlich bei einer Veranstaltung in Locarno an einen außergewöhnlichen Anruf, den sie während der Dreharbeiten zu "Primary Colors" erhielt. "Hallo, hier ist Donald Trump", meldete sich der prominente Anrufer an einem für Emma bedeutsamen Tag: Es war der Tag ihrer finalen Scheidung von Kenneth Branagh (64). Trump lud sie ein, ein schönes Essen mit ihm zu genießen und in einem seiner Häuser zu übernachten. Trotz des großzügigen Angebots lehnte die britische Schauspielerin freundlich ab.

Wie die Oscar-Preisträgerin erklärte, fand sie den Anruf zunächst kurios und hielt ihn sogar für einen Scherz. Doch schnell wurde ihr klar, dass Trump sich bewusst für dieses Timing entschieden haben könnte. "Ich wette, er hat Leute, die nach geeigneten Personen suchen, die er an seiner Seite zeigen kann. Eine nette Geschiedene, das ist es, was er gesucht hat", meinte Emma augenzwinkernd. Sie zeigte in ihrer Reaktion Stil und ließ das Gespräch höflich, aber unverbindlich ausklingen. Zu der Zeit befand Trump sich ebenfalls inmitten einer Beziehungskrise mit seiner zweiten Ehefrau Marla Maples (61), von der er sich bereits getrennt hatte.

Donald Trump lernte nur wenige Monate nach diesem Vorfall seine heutige Frau Melania Trump (55) kennen, die damals als Model tätig war. Dieses Treffen markierte den Beginn einer Verbindung, die später zur First-Lady-Rolle für Melania führen sollte. Emma hingegen fand ihr privates Glück bereits 1995 bei den Dreharbeiten zu "Sinn und Sinnlichkeit", als sie ihren heutigen Ehemann Greg Wise (59) kennenlernte, den sie schließlich 2003 heiratete.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Emma Thompson und Donald Trump

Getty Images Emma Thompson, 1993

Getty Images Donald und Melania Trump, 2000