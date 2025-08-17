Freunde bestreiten den Zoff zwischen Nicola und Selena Gomez

Nicola Peltz-Beckham (30) und Selena Gomez (33) stehen seit Wochen im Fokus der Gerüchteküche. Immer wieder wird spekuliert, die Schauspielerin und die Sängerin hätten sich voneinander entfremdet. Dabei sorgte besonders ein Detail kürzlich für Gesprächsstoff: Die Sängerin fehlte bei der Erneuerung des Ehegelübdes von Nicola und ihrem Mann Brooklyn (26). Doch nun sorgt ein Insider laut Mirror für Klarheit. Er behauptet: Von Streit könne keine Rede sein. "Menschen haben volle Terminkalender, und hier wird Drama gesucht, wo keines ist", so der enge Vertraute.

Die Gerüchte um einen Streit kamen auf, nachdem eine andere Quelle gegenüber The Sun von Spannungen bei gemeinsamen Treffen berichtet hatte. Nicola wurde vorgeworfen, bei gesellschaftlichen Anlässen zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sich nicht immer freundlich verhalten zu haben. Dennoch betont der Mirror-Insider, dass dies völlig unbegründet sei und die Beziehung der beiden Frauen keineswegs darunter gelitten habe. Selena habe in der Vergangenheit sogar angeboten, ihr weitläufiges Anwesen mit dem Paar zu teilen, nachdem dieses auf der Suche nach einem neuen Zuhause gewesen sei.

Während zwischen Selena und Nicola also alles in Ordnung scheint, bleibt das Verhältnis zwischen Brooklyn und Nicola zur Beckham-Familie weiterhin angespannt. Das Paar soll weder an den Feierlichkeiten zu David Beckhams (50) rundem Geburtstag teilgenommen haben, noch sei Brooklyns Familie zur aufwendig organisierten Erneuerung des Gelübdes erschienen. Gerüchte um einen Familienzoff halten sich seit Monaten – die Beckham-Söhne sind sich mittlerweile sogar auf Instagram entfolgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Nicola und Brooklyn Peltz Beckham, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025