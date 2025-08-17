Traurig: Julia Fox' Erfolg kostete sie viele Freundschaften

Schauspielerin Julia Fox (35) hat in einem Interview mit Vanessa Kirby (37) für Interview Magazine offenbart, dass sie auf ihrem Weg zum Erfolg viele Freundschaften hinter sich lassen musste. "Ich habe so viele Leute hinter mir gelassen, weil sie nicht damit umgehen konnten, dass ich erfolgreich war und sie nicht", erklärte Julia und ergänzte, dass sie diese Freunde zwar zu unterstützen versucht habe, irgendwann jedoch loslassen musste. Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin 2019 mit dem Film "Uncut Gems". Im Laufe ihrer Karriere habe sie festgestellt, dass sie oft mehr Zeit mit Arbeitskollegen verbringt als mit Freunden oder Familie – weshalb diese Kollegen inzwischen zu einer Art Ersatzfamilie für sie geworden seien.

Das Gespräch mit Vanessa Kirby, der Oscar-nominierten Schauspielerin und Co-Star von Julia in "The Night Always Comes", machte deutlich, wie eng die Bindungen sein können, die am Set entstehen. Vanessa betonte: "Die Freundschaften, die am Set entstehen, sind oft die tiefsten." Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Darstellerinnen hat bei beiden bleibende Eindrücke hinterlassen. "Wir haben nur zwei Tage zusammen gedreht, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an", sagte Julia über die kurzen, aber intensiven Dreharbeiten. Vanessa stimmte zu und erzählte Julia, wie sehr sie diese Verbindung schätzt und dass sie die Freundschaft für bleibend halte.

Julia hat in der Vergangenheit mehrfach über die Bedeutung einer selbst gewählten Familie gesprochen – eine Praxis, die sich in der Filmindustrie als überlebenswichtig erwiesen hat. In einem Essay für Elle im August 2024 beschrieb sie, wie wichtig es für sie war, ihre eigene Unterstützungsstruktur aufzubauen. "Es war, als könnten sie fühlen, was mir so verzweifelt gefehlt hatte, und sie haben diesen Raum mit radikaler Akzeptanz gefüllt", schrieb sie. Für Julia ist diese gewählte Gemeinschaft eine bunte Mischung einzigartiger Beziehungen, die auf Liebe, Verständnis und Unterstützung basieren – ein sicherer Hafen, der sie auf ihrem Weg trägt.

Getty Images Model Julia Fox, April 2025

Getty Images Julia Fox im Februar 2025

Getty Images Julia Fox bei der Premiere von "Presence" in New York City