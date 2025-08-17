Kim Kardashian weint im Trailer zu Kanye West Dokumentation

Kim Kardashian (44) zeigt sich emotional im Trailer zur neuen Dokumentation "In Whose Name?" über das Leben ihres Ex-Mannes Kanye West (48). In einer Szene bricht der Reality-TV-Star in Tränen aus und sagt wehmütig: "Dein Charakter war vor ein paar Jahren nicht so." Der etwa einminütige Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, bietet einen ersten Einblick in das Werk, das aus sechs Jahren Filmmaterial besteht und am 19. September auf rund 1.000 Leinwänden Premiere feiern soll. Zu sehen ist Kanye in verschiedenen Momenten, unter anderem zusammen mit der gemeinsamen Tochter North - mittlerweile elf Jahre alt.

Die Dokumentation, die von Regisseur Nico Ballesteros gedreht wurde, wirft einen schonungslosen Blick auf Kanyes Leben, seine Kunst und seine Kämpfe. In einer Sequenz hört man ihn sagen: "Ich bin jetzt seit fünf Monaten ohne meine Medikamente." Später wird der Musiker, über dessen Veränderung auch John Legend (46) sprach, noch direkter und bezeichnet Medikamente als etwas, das ihn zerstöre. "Ich wäre lieber tot, als Medikamente zu nehmen", erklärt er in dem Trailer. Auch Kanyes umstrittene Präsidentschaftskampagne im Jahr 2020 wird thematisiert, etwa das Ereignis, bei dem er öffentlich darüber sprach, dass er und Kim überlegt hätten, ihre Tochter North abzutreiben.

Kim und Kanye haben sich 2021 offiziell scheiden lassen, nachdem ihre Beziehung lange Zeit durch turbulente Ereignisse geprägt war. Kanye kämpft seit Jahren mit psychischen Herausforderungen und auch eine mögliche bipolare Störung stand lange Zeit im Raum, bis er jedoch 2025 stattdessen mit Autismus diagnostiziert wurde. Kim äußerte sich bereits 2020 in der Öffentlichkeit dazu und bat um Mitgefühl für Kanyes gesundheitlichen Probleme. Trotz ihrer Trennung teilen die beiden vier gemeinsame Kinder, deren Erziehung weiterhin beide verbindet, auch wenn die Beziehung auf persönlicher Ebene gelitten haben mag.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019