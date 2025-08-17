Romina Palm genießt bei ihrem Christian freie Kost und Logis

Romina Palm (26) hat vor wenigen Wochen einen großen Schritt gewagt und ist zu ihrem Partner Christian Wolf (30) in dessen Wahlheimat Zypern ausgewandert. Dort zog das Paar gemeinsam mit Töchterchen Hazel in ein geräumiges Anwesen, das der Unternehmer bauen ließ. Während sich in ihren Social-Media-Posts andeutet, dass im neuen Häuschen auf der Mittelmeerinsel langsam der Alltag Einzug hält, brannte Fans vor allem eine Frage unter den Nägeln: Wie regelt das Influencerpaar die gemeinsamen Finanzen? Dazu lieferte Christian jetzt in seiner Instagram-Story eine klare Antwort: "Für mich ist es vollkommen logisch, dass ich alles Finanzielle übernehme." Weiter kritisierte er, dass die Arbeit von Müttern in der Gesellschaft allgemein viel zu sehr unterschätzt würde.

Der Beitrag, den Romina für das gemeinsame Familienleben leistet, sei für ihn ein starkes Fundament ihrer Beziehung. "Romi arbeitet unglaublich viel für unsere Familie. Es wäre völlig absurd, würde ich von ihr verlangen, sich finanziell zu beteiligen", so Christian. Gleichzeitig liege ihm auch die finanzielle Zukunft seiner Partnerin am Herzen – sogar im Falle einer Trennung. Selbst dann solle sie keine Sorgen haben müssen, weshalb er ihre Absicherung vertraglich geregelt habe. Die beiden scheinen jedoch zuversichtlich, dass ihre Liebe anhält und die Familie weiter wächst: Sie träumen davon, in Zukunft noch mehr Kinder zu haben.

Romina ist nicht nur für ihre Modelkarriere bekannt, sondern auch als Social-Media-Star aktiv. Die Beziehung zu Christian, der ebenfalls in sozialen Netzwerken eine große Reichweite hat, führte beide auf außergewöhnliche Weise zusammen. Ihr jetziges Leben auf Zypern markiert für das Paar einen neuen Lebensabschnitt. Obwohl die beiden erfolgreich und in der Öffentlichkeit präsent sind, zeigen sie mit solchen Aussagen, dass der gegenseitige Respekt und die Anerkennung der Rollen in ihrer Familie eine große Rolle spielen.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025