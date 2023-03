Linda de Mols Ex wird wegen sexueller Übergriffe angeklagt!

Jeroen Rietbergen muss vor Gericht. Fast 15 Jahre lang waren Linda de Mol (58) und der musikalische Leiter der niederländischen The Voice-Ausgabe ein Paar. Im Januar 2022 trennten sie sich. Dass ihre Beziehung so ein jähes Ende gefunden hat, sei damals ein Schock für die ehemalige "Traumhochzeit"-Moderatorin gewesen. Doch die aktuellen Schlagzeilen um ihren Ex-Mann dürften Linda jetzt genauso entsetzen: Gegen Jeroen wurde Anklage erhoben.

Am Dienstag erhob die niederländische Staatsanwaltschaft laut einem Spiegel-Bericht Anklage gegen Jeroen und den Rapper Ali B., der bei "The Voice of Holland" Juror war. Der Grund: Sie sollen gegenüber mehreren Frauen sexuell übergriffig gewesen sein. Jeroen werden Taten "in oder rund um das Aufnahmestudio" von "The Voice of Holland" vorgeworfen.

"Wir haben umfangreiche Ermittlungen durchgeführt und diese haben ergeben, dass es genug Beweise gibt", erläuterte die niederländische Staatsanwaltschaft gegenüber RTL. In einem Statement räumte Jeroen zwar ein, sich übergriffig verhalten zu haben, "aber ich habe immer gesagt, dass ich keine Straftaten begangen habe", stellte der 51-Jährige klar.

Linda de Mol

Linda de Mol

Jeroen Rietbergen und Linda de Mol

