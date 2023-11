So war Sexskandal des Stiefvaters für Linda de Mols Tochter

Sie gibt tiefe Einblicke in ein dunkles Kapitel. Hinter der Moderatorin Linda de Mol (59) und ihrer Familie liegen turbulente Zeiten: Anfang 2022 wurde gegen ihren langjährigen Partner Jeroen Rietbergen Anklage erhoben. Der Grund: Der ehemalige "The Voice of Holland"-Juror soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben. Auch an ihrer Tochter ging das nicht spurlos vorbei: Nun spricht Noa (23) erstmals über den Moment, als sie von dem Sexskandal erfuhr.

Im Interview mit Bunte lässt die 23-Jährige jetzt tief in ihr Inneres blicken. "Es reißt dir den Boden unter den Füßen weg, wenn du plötzlich so etwas erfährst. [...] Alles war gut und schön, und dann war alles nur noch schrecklich", verrät Noa. Am schlimmsten sei für sie aber gewesen, wie die Öffentlichkeit Linda behandelt habe: "Sie haben meine Mama zerstört. Die Leute schrien, dass sie jetzt auch nicht mehr im Fernsehen auftreten könne [...]. Dabei hat sie doch überhaupt nichts damit zu tun." Mit ihrer eigenen Trauer habe sich die junge Sportreporterin daher lange Zeit nicht auseinandergesetzt.

Erst vor wenigen Monaten machten hartnäckige Gerüchte die Runde, dass die 59-Jährige ihrem Ex Jeroen und ihrer Liebe noch eine Chance geben soll. "Sie probieren es. Jeroen weiß, dass er totalen Mist gebaut hat, es tut ihm alles sehr leid. Er liebt Linda – und sie liebt ihn", berichtete ein Insider gegenüber Bild und fügte hinzu: "Ob sie es schafft, ihm wieder bedingungslos zu vertrauen, muss sich zeigen."

Getty Images Linda de Mol und Jeroen Rietbergen im Jahr 2011

Instagram / noavahle Noa Vahle im August 2022

