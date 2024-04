Nach Trennung: Jax Taylor und Brittany zeigen sich vertraut!

Jax Taylor (44) und Brittany Cartwright (35) gaben im Februar bekannt, dass sie eine Beziehungspause einlegen. Kürzlich nahmen die TV-Persönlichkeiten an einem Event teil. Wie Daily Mail berichtet, ließ sich das Ex-Paar dort allerdings nichts von seinen Unstimmigkeiten anmerken, ganz im Gegenteil: Jax und Brittany sollen sich sehr innig gezeigt haben und posierten sogar gemeinsam für einige Schnappschüsse. Auf den Fotos, die dem Magazin vorliegen, legt der "Vanderpump Rules"-Star den Arm um seine Verflossene. Dabei strahlen sich die stolzen Eltern gegenseitig an und sehen sehr glücklich und entspannt aus.

Brittany hatte bereits zuvor in einem Interview mit People ausgeplaudert, dass sie und Jax sich zumindest in Bezug auf ihren gemeinsamen Sohn gut verstehen. "Wir machen einen wirklich guten Job", antwortete sie auf die Frage, wie denn das Co-Parenting mit ihrem Ex läuft. Damals erklärte sie, dass die beiden derzeit unabhängig voneinander sehr viel mit dem gemeinsamen Sohn unternehmen. Für sie sei es die richtige Entscheidung, getrennt Zeit mit ihrem Sohnemann zu verbringen. "Ich glaube, es ist wirklich besser, weil wir uns so nicht vor seinen Augen streiten. Und ich glaube, das ist im Moment für mich das Wichtigste. Denn das ist der Grund, warum ich ihn überhaupt erst aus dieser Situation herausholen musste", betonte sie.

Schon zuvor hatte der TV-Star angedeutet, dass er sich für seinen Sohn von Jax getrennt habe. "Wir haben uns so sehr gestritten, dass ich einfach angefangen habe, einen Koffer zu packen. Ich dachte: 'Ich und Cruz verlassen dieses Haus.' Ich musste tun, was für mich und meinen Sohn richtig war", stellte sie im Interview mit People klar. Auch Jax hatte bereits eingeräumt, dass die Trennung nicht sonderlich überraschend gewesen sei: Ihm zufolge habe das Paar bereits seit Längerem Probleme gehabt und habe "schon seit einiger Zeit einige Dinge durchgemacht".

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

Getty Images Jax Taylor, TV-Star

