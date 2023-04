Trotz der Vorwürfe: Ist Linda de Mol wieder mit Ex zusammen?

Gibt Linda de Mol (58) ihrer Beziehung etwa noch eine Chance? Die ehemalige "Traumhochzeit"-Moderatorin und ihr langjähriger Partner Jeroen Rietbergen hatten sich Anfang 2022 getrennt. Rund ein Jahr später wurden dann schwere Vorwürfe gegen ihren Ex erhoben: Der Musiker soll am Set von "The Voice of Holland" mehreren Frauen gegenüber sexuell übergriffig gewesen sein. Der Prozess gegen ihn ist bislang noch nicht gestartet. Die Niederländerin war von der Anklage total schockiert. Angeblich sollen Linda und Jeroen ihrer Liebe jetzt aber noch eine Chance geben!

Ein Insider behauptet jetzt jedenfalls gegenüber Bild, dass die beiden wieder zusammen sind. "Sie probieren es", berichtet der Informant und führt weiter aus: "Jeroen weiß, dass er totalen Mist gebaut hat, es tut ihm alles sehr leid. Er liebt Linda – und sie liebt ihn." Im Moment kämpfe das Paar allerdings um seine Beziehung. "Ob Linda es schafft, Jeroen wieder bedingungslos zu vertrauen, muss sich zeigen", schließt der Promi-Experte ab.

Und was sagt Linda zu dem angeblichen Liebes-Comeback mit Jeroen? "Ich bin niemandem eine Erklärung schuldig", betont die 58-Jährige gegenüber Shownieuws und fügt hinzu: "Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass ich nach einem Jahr immer noch etwas zu klären habe."

Dutch Press Photo Agency Jeroen Rietbergen und Linda de Mol

MEGA Linda de Mol

Dutch Press Photo Agency Jeroen Rietbergen und Linda de Mol

