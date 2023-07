Wieder ein Paar? Linda de Mol feiert Geburtstag mit ihrem Ex

Die Gerüchteküche brodelt weiter! Linda de Mol (59) hatte sich eigentlich Anfang 2022 von ihrem Ehemann Jeroen Rietbergen getrennt. Der Grund dafür wurde wenig später klar – der Unternehmer wurde nämlich wegen mehrerer sexueller Übergriffe angeklagt. Doch das scheint ihre Liebe nicht zerstört zu haben. Denn seit einigen Wochen sind Linda und Jeroen offenbar wieder ein Pärchen und genießen nun auch den Geburtstag der Blondine zusammen!

Wie das Magazin Story berichtet, habe die Showmasterin ihren Ehrentag in ihrer Villa in Holland zelebriert. Mit Snacks und Drinks soll Linda ihr 60. Lebensjahr gemeinsam mit einigen Freunden eingeläutet haben – und unter ihnen war offenbar auch ihr Noch-Ehemann. Zum Ende der Party soll zudem nur noch das Auto von Jeroen neben Lindas in der Einfahrt gestanden haben.

Ob Linda ihren Schmerz und ihre Enttäuschung wohl überwunden hat? Immerhin hatte die Moderatorin nach der Trennung recht emotionale Worte gefunden: "Ich stehe immer noch unter Schock, bin fassungslos, wütend und tieftraurig." Viele Fans brachten dies später mit der Anklage gegen Jeroen in Verbindung.

