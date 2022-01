Zwischen Linda de Mol (57) und Jeroen Rietbergen ist alles vorbei! Seit 2008 ist die "Traumhochzeit"-Bekanntheit mit dem Musiker in einer Beziehung. Zwischen den Turteltauben schien es gut zu laufen, doch vor einigen Wochen machten plötzlich Trennungsgerüchte die Runde. Bislang äußerte sich die Schauspielerin allerdings nicht zu den Spekulationen. Doch nun bestätigte Linda in einem offiziellen Statement: Sie ist tatsächlich wieder Single!

Auf ihrer eigenen Webseite "Linda" äußerte sich die 57-Jährige nun zum plötzlichen Liebes-Aus. "Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Albtraum. Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste", notierte sie in ihrem emotionalen Statement. Deshalb habe sich Linda dazu entschlossen, ihre Beziehung zu dem Sänger zu beenden. "Jeroen lebt nicht mehr bei mir", stellte sie klar.

Zusätzlich machte die Niederländerin in ihrem Posting klar, dass sie in den kommenden Wochen erst einmal viel Zeit für sich brauche. Sie sei aber total gerührt von all den Nachrichten, die sie von ihren Fans momentan bekomme. "Das ist das Einzige, was ein wenig Trost spendet, wenn dein Herz gebrochen ist", meinte die TV-Bekanntheit abschließend.

Getty Images Linda de Mol und Jeroen Rietbergen 2011 in München

United Archives GmbH / ActionPress Moderatorin Linda de Mol, 1992

Dutch Press Photo Agency Jeroen Rietbergen und Linda de Mol

