Magazincover: Linda de Mol (59) sitzt nackt auf Campingstuhl

Linda de Mol (59) lässt alle Hüllen fallen! Die niederländische Showmasterin hatte sich 2003 ein zweites Standbein aufgebaut: Sie hatte ihre eigene Zeitschrift namens Linda gegründet. Im Laufe der Jahre stand die einstige "Traumhochzeit"-Moderatorin immer wieder in stylishen Outfits für das Titelblatt ihres eigenen Heftes vor der Kamera. Doch jetzt präsentiert sie sich komplett ohne Klamotten: Linda posiert splitterfasernackt auf dem Cover des Magazins!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von ihrer eigenen Zeitschrift präsentiert die Blondine jetzt das Cover der 20-jährigen Jubiläumsausgabe – und darauf zeigt sich die 59-Jährige total freizügig: Auf dem Titelfoto posiert die Moderatorin komplett hüllenlos auf einem orangefarbenen Klappstuhl inmitten eines Zeltplatzes. Dabei strahlt die TV-Bekanntheit bis über beide Ohren. In der Bildbeschreibung heißt es: "Die einen lieben es, die anderen hassen den Gedanken, nackt auf dem Campingplatz herumzulaufen."

Und was sagen die Fans zu Lindas Nacktfoto? In der Kommentarspalte schwärmt ein Großteil der User von dem freizügigen Schnappschuss. "Sie war schon immer eine wunderschöne Frau und ist es bis heute" oder auch "Du siehst so gut aus, Linda", betonen beispielsweise zwei Supporter. Ein anderer Nutzer meint hingegen: "Muss ja jeder selber wissen – aber zieh dir doch wenigstens einen Bikini an."

