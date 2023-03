"BH-Größe 1000": Annemarie Eilfeld leidet unter großem Busen

Nach der Schwangerschaft hat sich nicht nur Annemarie Eilfelds (32) Leben, sondern auch ihr Körper verändert! Im Mai des vergangenen Jahres hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin voller Freude verkündet, dass sie und ihr Verlobter Tim Sandt zum ersten Mal Eltern werden. Im August war es dann so weit: Ihr Sohn Elian erblickte das Licht der Welt. Die Geburt des Kleinen brachte nicht nur Veränderungen im Alltag mit sich. Wie Annemarie im Promiflash-Interview verrät, ist auch ihr Body seit der Schwangerschaft nicht mehr derselbe.

"Also in erster Linie, die größte Veränderung, würde ich sagen, ist mein Busen. Seit der Schwangerschaft und Stillzeit habe ich das Gefühl, ich habe BH-Größe 1000", gibt die 32-Jährige offen im Interview mit Promiflash bei der "Dragons & Dungeons"-Premiere in Berlin zu. Die Sängerin passe in keinen ihrer alten BHs und auch ihre Kleider bekomme sie nicht mehr zu. "Also ich sage mal so, Bauch und Hüfte und Po, das ist alles fast wieder wie vor der Schwangerschaft, aber die Brust, sie wird einfach nicht weniger", erklärt Annemarie.

Doch mit ihrer neuen Oberweite versuche sich die Neu-Mama inzwischen zu arrangieren. Ganz gelinge ihr das aber nicht. "Viele sagen immer: 'Wie schön', aber mir ist es immer so ein bisschen unangenehm. Also ich habe immer das Gefühl, ich komme so an wie Dolly Buster (53), mit so einem riesen Dekolleté und ich will immer nicht, dass alle da so hinstarren", stellt die Musikerin klar.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn Elian

Getty Images Annemarie Eilfeld, Musikerin

Nicole Kubelka / Future Image Annemarie Eilfeld, Januar 2023

