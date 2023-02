Allein mit Baby: Annemarie Eilfeld hatte keine Zeit zu essen

Es sind ehrliche Einblicke in ihren Mama-Alltag! Annemarie Eilfeld (32) und ihr Verlobter Tim Sandt sind im August vergangenen Jahres Eltern geworden. Die TV-Bekanntheiten schwärmen seither regelmäßig von ihrem Söhnchen im Netz. Doch zuletzt wurde die kleine Familie für eine gewisse Zeit getrennt. Tim nahm nämlich an der kommenden Staffel von Kampf der Realitystars teil und war über einen Monat in Thailand. Allein mit dem Baby hatte Annemarie nicht mal Zeit zu essen!

Das verriet sie nun Promiflash bei der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric. Normalerweise unterstützen sich die Eltern nämlich stets. "Ich war jetzt einen Monat lang quasi alleinerziehend. Ich habe alles allein gemacht, habe den Kleinen überall mit hingenommen und habe den Alltag allein gewuppt. [...] Ich bin teilweise gar nicht zum Essen gekommen oder diese Kleinigkeiten, zum Beispiel mal Haare waschen", erklärte Annemarie ehrlich. Jetzt habe sie noch mehr Respekt vor alleinerziehenden Müttern.

"Ich wusste, das hat irgendwann ein Ende und bald kommt Tim wieder nach Hause. Dann machen wir das alles zusammen. Da beißt man sich durch, aber ich habe da wirklich Respekt vor", betonte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Ab und an half Annemaries Mutter aus – oder sie schob ein paar Nachtschichten: "Ich habe ihn ins Bett gebracht und bin dann irgendwie bis halb zwei morgens noch durch die Gegend gerammelt und habe alles aufgeräumt und geputzt und man hat richtig schön lange geduscht."

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

Nicole Kubelka / Future Image Annemarie Eilfeld, Sängerin

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn Elian

