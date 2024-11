Annemarie Eilfeld befürwortet Pietro Lombardis DSDS-Rauswurf

Annemarie Eilfeld (34) hat kein Mitleid mit Pietro Lombardi (32). Nach einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung wurde der Musiker als DSDS-Juror gefeuert. Die Sängerin, die selbst 2009 an der Show teilnahm, hält die Entscheidung des Senders für richtig. "Weg mit ihm. Solange nicht geklärt ist, was da passiert ist – weg damit. Ich habe dafür kein Verständnis", stellt sie im Interview mit dem Berliner Kurier klar und erklärt: "Ich habe selber in einer toxischen Beziehung gelebt. Ich bin angegriffen worden, körperlich sowie psychisch misshandelt worden. Es ist absolut richtig, so jemanden aus einer Familiensendung zu entfernen – bis sich das aufgeklärt hat."

Die Das Sommerhaus der Stars-Berühmtheit ist auch kein Fan von Dieter Bohlen (70). Während ihrer Zeit in der Castingshow meckerte der Poptitan wiederholt über ihre freizügigen Outfits. Sie bemängelt, dass solche Kommentare das Selbstbewusstsein der Nachwuchssänger zerstören können. Der Zeitung berichtet Annemarie: "Das hat mit konstruktiver Kritik und ehrlicher Förderung von jungen Talenten überhaupt nichts mehr zu tun, leider. Das finde ich sehr schade für die Kandidaten. Die hätten es alle verdient, dass man sie an die Hand nimmt und in die Branche reinführt."

Nach Pietros Aus verbreitete sich das Gerücht, dass Bushido (46) seinen Platz in der Jury übernehmen könnte. Im Gespräch mit RTL machte der Rapper vor einigen Tagen deutlich, dass er die Idee gar nicht mal so schlecht findet. "Warum nicht? A: Würde es Spaß machen und B: Ich glaube, eine gewisse Expertise mitbringen zu können", meinte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

Getty Images Bushido, Rapper

