Annemarie Eilfeld findet Kims Schwangerschaft "schwierig"

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch nach der Schwangerschaftsverkündung musste die Influencerin viel Kritik einstecken – manche ihrer Reality-TV-Kollegen kaufen ihr nicht ab, dass sie wirklich Nachwuchs erwartet. Annemarie Eilfeld (34) sieht das ähnlich, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Das ist schwierig. Sollte es stimmen, dann finde ich es sehr problematisch. Also ich kann ja offen reden als Frau mit Kinderwunsch: Vor der 13. Woche da überhaupt was bekannt zu geben und dann auch noch auf so eine Art und Weise in der Öffentlichkeit, das ist einfach ein hochsensibles Thema."

Besonders störe Annemarie der leichtfertige Umgang mit dem Thema zu Beginn von Kim Virginias Schwangerschaft. "Es gibt viele Paare, die versuchen jahrelang ein Baby zu bekommen und hier wird das Ganze so ein bisschen als große Show und als große lustige Sache aufgezogen", ärgert sich die Sängerin im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Das ist für mich ein sehr sensibles Thema und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich dadurch persönlich ein bisschen angegriffen. Also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich finde, bestimmte Themen brauchen einfach mehr Ernsthaftigkeit und einfach auch ein bisschen mehr Privatsphäre."

Trotzdem betont Annemarie: "Wenn es stimmt, dann drücke ich die Daumen und drücke dem Würmchen und den baldigen Eltern die Daumen und wünsche ihnen alles Gute. Aber sollte das alles irgendwie ein großer Gag sein, dann finde ich das ganz schön schlimm." Denn die DSDS-Bekanntheit und ihr Partner Tim Sandt wünschen sich ein Geschwisterchen für ihren Sohn Elian, doch bisher wollte es nicht klappen.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Sohn Elian

