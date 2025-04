Nach Pause: Annemarie Eilfeld hat wieder Lust auf Reality-TV

Annemarie Eilfeld (34) ist wieder bereit – und zwar fürs Reality-TV. Fünf Jahre ist es her, dass sie bei ihrem letzten Format in Das Sommerhaus der Stars mitgemischt hat. Wie die einstige DSDS-Kandidatin gegenüber Promiflash verrät, könnte sie sich vorstellen, ihre Reality-Pause bald zu beenden: "Ich bin, glaube ich, jetzt nach fünf Jahren wieder bereit. [...] Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Ich habe Lust auf schöne Formate."

Und was wären für Annemarie "schöne Formate"? Das verrät sie nicht, nur so viel: "Ich habe Lust auf Unterhaltung, Spaß und möchte dieses Drama nicht mehr." Vor allem Letzteres hatte die Sängerin während ihrer Sommerhaus-Teilnahme wohl genug. Denn wie sie im Interview verrät, waren sie und ihr Verlobter Tim nach der Teilnahme "gebrannte Kinder" und mussten erst einmal Abstand von der Welt des Reality-TVs nehmen.

Doch nicht nur die Negativ-Erfahrungen von der Promi-WG in Bocholt hielten Annemarie in den vergangenen Jahren davon ab, an TV-Projekten mitzuwirken. Es gab für die Sängerin einen zuckersüßen Grund, lieber daheim zu bleiben: Im August 2022 wurde sie zum allerersten Mal Mama. Ihren Sohn in der Kennenlernzeit mehrere Wochen aufgrund eines Drehs allein zu lassen, wäre für Annemarie nicht in die Tüte gekommen, wie sie gegenüber Promiflash erklärt.

Annemarie Eilfeld, Sängerin

Annemarie Eilfeld und ihr Sohn Elian

