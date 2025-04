Annemarie Eilfeld war nach Sommerhaus ein "gebranntes Kind"

Annemarie Eilfeld (34) nahm 2020 mit ihrem Partner Tim an Das Sommerhaus der Stars teil – die Staffel resultierte jedoch im totalen Chaos. Für die Schlagersängerin hat die Zeit in der Promi-WG in Bocholt-Barlo Spuren hinterlassen, wie sie jetzt im Interview mit Promiflash ausplaudert. "Es ist jetzt fünf Jahre her, dass wir im Sommerhaus waren. Danach waren wir erst mal gebrannte Kinder", gibt sie zu. Nach der nervenaufreibenden Erfahrung habe sie zunächst Zeit für sich gebraucht: "Ich persönlich hatte danach erst mal keine Lust, ein Format zu drehen. [...] Ich möchte dieses Drama nicht."

Bereits in Folge eins kam es damals zum Eklat. Georgina Fleurs (35) damaliger Partner Kubilay redete sich in Rage und spuckte letztendlich Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) ins Gesicht – ein Fehltritt, für den Kubilay und Georgina sofort aus der Show geschmissen wurden. Für Andrej blieb es jedoch nicht die einzige Auseinandersetzung. Der Einzug seiner Ex-Flamme Eva Benetatou (32) samt ihres damaligen Freundes Chris Broy (35) spaltete das Sommerhaus. Schnell wurden Mobbing-Vorwürfe laut, denn auch die übrigen Mitbewohner, darunter Annemarie und Tim sowie Lisha und Lou, stilisierten Eva zum Staatsfeind Nummer eins. Nach viel Geschrei und harten Beleidigungen wurden die Kult-Auswanderer Andreas und Caro Robens schließlich zum "Promipaar des Jahres 2020" gekürt.

Von der Horrorzeit im Sommerhaus hat sich Annemarie heute jedoch erholen können. Wagt sie nun den Schritt zurück ins Reality-TV? "Ich hab jetzt wieder Lust auf ein Format, aber da muss auch das Richtige kommen", verrät die DSDS-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Sie sei durchaus wählerisch – es müsse ein "schönes" Format sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, August 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Anzeige Anzeige