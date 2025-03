Annemarie Eilfelds neues Album soll dieses Jahr erscheinen

Fans von Annemarie Eilfeld (34) aufgepasst: Die Schlagermusikerin war in den vergangenen Monaten fleißig und kann ihren Fans bald ein neues Projekt vorstellen. "Ich arbeite gerade an meinem neuen Album. Ich habe mir jetzt angehört, was wir bisher haben, und ich muss wirklich sagen: Die Fans und die Schlagerbranche dürfen sich freuen", verrät die Sängerin im Promiflash-Interview. Dabei gibt sie auch einen entscheidenden Hinweis auf den Release der Platte: "Wir haben tolle Songs geschrieben, wir haben schöne Produktionen gemacht, ich habe beim Einsingen alles gegeben. Ich freue mich einfach, wenn dieses Baby dann dieses Jahr rauskommt."

Annemaries letztes Album kam 2015 auf den Markt. Danach veröffentlichte die Blondine zwar Kompilationen, ein Remix-Album und einige Singles, doch auf eine komplett neue Platte lässt sie ihre Fans seit zehn Jahren warten. In der Zwischenzeit war die einstige DSDS-Kandidatin in verschiedenen Realityshows wie Kampf der Realitystars und Das Sommerhaus der Stars zu sehen.

Privat ist die 34-Jährige glücklich an ihren Partner Tim Sandt vergeben. Die Songwriterin und der Unternehmer haben auch einen gemeinsamen Sohn namens Elian, allerdings wünschen sie sich weiteren Nachwuchs, mit dem sie bislang nicht gesegnet wurden. "Wir kämpfen für unser Glück und lassen da auch nichts unversucht. Also alles, was wir auf natürliche Weise tun können, das tun wir auch", offenbarte Annemarie gegenüber Promiflash. Dabei setzen die TV-Stars vor allem auf eine gesunde Lebensweise.

Getty Images Annemarie Eilfeld bei der Premiere von "Einfach mal was Schönes"

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn Elian, Juni 2024

