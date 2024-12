Darum hat Annemarie Eilfeld ihren Tim noch nicht geheiratet

Annemarie Eilfeld (34) und ihr Partner Tim Sandt sind seit rund acht Jahren liiert und sogar verlobt. Zu einer Hochzeit kam es bisher aber nicht. Im Gespräch mit Promiflash bei der Eröffnung von Kader Loths (51) Beautysalon verriet die DSDS-Bekanntheit nun, warum sie ihren langjährigen Partner noch nicht geheiratet hat. "Ganz ehrlich? Keine Zeit und kein Geld", merkte die Sängerin offen an und erklärte, dass beide viel Geld in ihren Hausbau investieren: "Wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, was da alles reinfließt – wie viel Arbeit. Da wir natürlich auch beide sehr anspruchsvolle Menschen sind, hatten wir eben auch extravagantere Vorstellungen und das ist alles ein bisschen größer geworden."

Dennoch ist das Thema Heirat für die beiden nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Annemarie möchte, dass ihr großer Tag unvergesslich wird – und das nicht nur für sie. "Unsere Hochzeit soll nicht nur so 100 Euro kosten und jeder bringt einen Salat mit. Es soll auch für unsere Gäste etwas Besonderes werden", betonte sie während des Interviews. Einen Plan, wie sie das Ganze finanziert, hat die Musikerin auch schon: "Ich muss noch ein paarmal singen gehen, damit das dann klappt. Es liegt also wirklich nicht an uns oder an unserer Beziehung, dass das noch nicht geklappt hat mit der Hochzeit."

Annemarie wurde durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und hat sich seitdem einen Namen in der Musikbranche gemacht. Fernab der Bühne ist die 34-Jährige aber vor allem eines: liebevolle Mutter. Sie und ihr Partner bekamen 2022 ihren ersten gemeinsamen Sohn, den kleinen Elian. Wie sehr Annemaries Kind ihr Leben verändert hat, deutete sie in einem früheren Interview mit Bunte an: "Mama zu sein macht mir großen Spaß. Ich bin menschlich ganz anders. Ich bin viel empathischer."

Anzeige Anzeige

Instagram / timsandt_official Annemarie Eilfeld und Tim Sandt

Anzeige Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn Elian, Juni 2024

Anzeige Anzeige