Mit 35: Schwedische Ex-Schwimmerin Elin Kjos ist verstorben

Sie war schwedische Profi-Schwimmerin und Fitness-Influencerin. Elin Kjos war nicht nur lange Profi-Sportlerin, sie machte auch eine Ausbildung im Gesundheitsbereich und wurde Personal Trainerin. Im Frühjahr 2020 bekam sie die Diagnose Lungenkrebs, ihren Kampf gegen die Krankheit nahm Elin sofort auf und teilte ihre Erfahrungen online, bei TED-Talks und in ihrem Podcast. Jetzt hat Elin den Kampf gegen den Krebs verloren.

Auf Instagram teilt Elins Familie die traurige Nachricht mit ihren Followern: "Letzte Nacht ist unsere geliebte Elin zu den Melodien von Eva Cassidy eingeschlafen. [...] Du bist wundervoll, unsere geliebte Elin", heißt es unter dem Post. Die Familie bittet unter dem Post um Zeit und Ruhe, um mit der Situation zurechtzukommen.

Die Kommentare unter dem Post sind mit Trauerbekundungen und Gedanken an Elin überhäuft: "Wir denken an dich und bedauern deinen Verlust", "Ruhe in Frieden, du wunderschöner Mensch" und "Meine Gedanken sind bei deiner Familie."

Elin Kjos mit ihrer Zwillingsschwester Ida

Elin Kjos im Krankenhaus

Elin Kjos im Fahrstuhl

