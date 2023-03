Hautkrebs: WWE-Star Alexa Bliss hatte Karzinom im Gesicht

Alexa Bliss (31) überrascht mit einer schockierenden Nachricht. Die Blondine mit den pinken Strähnen gilt als eine der berühmtesten Kämpferinnen in der amerikanischen Wrestling-Welt. Seit zehn Jahren steht sie ihm Ring und feiert immer wieder große Erfolge: Unter anderem ist sie die erste Frau mit zwei "WWE SmackDown Women’s Championship"-Titeln. Kürzlich musste die Sportlerin aber mit einer schlimmen Diagnose umgehen – Alexa hatte einen bösartigen Tumor an der Wange!

Vor wenigen Tagen verkündete die 31-Jährige ihren Fans über die sozialen Medien, dass sie an Hautkrebs erkrankt war. Sie hatte vor Kurzem einen verdächtigen Fleck in ihrem Gesicht gefunden. Ein Besuch beim Arzt bestätigte dann: Es ist ein Basalzellkarzinom, die häufigste Form von Hautkrebs. Mittlerweile habe sie sich das Gewebe aber entfernen lassen. "Liebes jüngeres Ich, du hättest dich von Sonnenbänken fernhalten sollen. Aber jetzt ist alles wieder gut", schrieb die Beauty in ihrer Instagram-Story

Ihr Gesundheitsupdate kam nur kurz nachdem Alexa aus der US-Version von The Masked Singer rausgeflogen war. Passend zu ihren pinken Haaren war sie in einem rosa Axolotl-Kostüm über die Bühne getanzt, was sie wohl ganz schön Überwindung gekostete hatte. "Was für eine unglaubliche Reise! So viele Menschen haben mir geholfen, meine größte Angst zu überwinden – vor Menschen zu singen", hatte sie nach ihrem Rauswurf auf Social Media geschrieben.

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss im September 2022

Getty Images Alexa Bliss im Juli 2019

Getty Images Alexa Bliss im Oktober 2018

