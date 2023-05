WWE-Star Alexa Bliss und Ehemann Ryan Cabrera erwarten Kind!

Sie freuen sich riesig! Alexa Bliss (31) machte sich in der WWE-Welt einen Namen und konnte schon große Erfolge feiern. Die blonde Wrestlerin gilt für viele andere Frauen als großes Vorbild. Auch privat hat sie wohl den Jackpot geknackt und in ihrem Mann Ryan Cabrera (40) den Richtigen gefunden. Die beiden könnten verliebter nicht sein und das Glück der beiden wird nun gekrönt: Alexa und Ryan erwarten ein Baby!

Via Instagram postet die Sportlerin mehrere Schnappschüsse, mit denen sie und ihr Liebster das kommende Baby ankündigen. Wie auf einem Bild zu sehen ist, soll das Kind im Dezember 2023 das Licht der Welt erblicken. Ihren Social-Media-Beitrag untermalt die 31-jährige Alexa mit den Worten: "Die besten Momente im Leben sind die, die komplett unerwartet kommen."

Die Wrestlerin kann derzeit also allem Anschein nach glücklicher nicht sein. Das sah vor gar nicht so langer Zeit noch ganz anders aus, denn Alexa hatte einst einen bösartigen Tumor im Gesicht. In den sozialen Medien meinte die Sportlerin in Bezug darauf: "Liebes jüngeres Ich, du hättest dich von Sonnenbänken fernhalten sollen. Aber jetzt ist alles wieder gut."

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss und ihr Partner im Jahr 2023

Instagram / alexa_bliss_wwe_ T-Shirts von Alexa Bliss für ihr Kind

Getty Images Alexa Bliss im Januar 2023

