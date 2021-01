Wer ist eigentlich Alexa Bliss (29)? In der Wrestling-Welt ist die US-Amerikanerin, die außerhalb des Rings auf ihren bürgerlichen Namen Alexis Kaufmann hört, schon längst eine Berühmtheit. Sie ist die einzige Frau in der WWE-Geschichte, die sowohl die WWE Raw Women’s Championship als auch die WWE SmackDown Women’s Championship gewann. Dass sie absolute Starqualitäten hat, bewies die Sportlerin erst wieder vergangenen Montag.

In den Vereinigten Staaten fand Anfang der Woche ein großes Wrestling-Event statt, das ein riesiges Publikum vor den Mattscheiben versammelte. Das Highlight des Abends: Der Kampf zwischen Alexa und der aktuellen Women's-Championship-Titelhalterin Asuka. Für viele Zuschauer war vor allem die Show der Blondine mit den pink gefärbten Spitzen, die ihr Markenzeichen sind, zu Beginn des Matches der Höhepunkt. Denn sie ließ eine Schaukel in den Ring tragen, auf der sie dann vor und zurück schwang und so tat, als rede sie mit einer unsichtbaren Person. Als ihre Gegnerin dann mitschaukeln wollte, verscheuchte die 29-Jährige sie und setzte ein gruseliges Grinsen auf. Letztendlich ist sie der Japanerin auch beim Wrestling überlegen und gewinnt den Kampf.

Auf Twitter schwärmen die Wrestling-Fans von Alexas Performance. "Sie ist ein Mix aus Alice im Wunderland und Harley Quinn... irgendwie unheimlich. Asuka sollte einfach schon jetzt aufgeben" oder "Sie hat keine Chance gegen Bliss. Die ist einfach die Nummer eins", schreiben nur zwei User.

Getty Images Alexa Bliss bei einem WWE-Kampf in Frankreich im Mai 2017

Getty Images Alexa Bliss auf einer Pressekonferenz in NYC im Juli 2019

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss im Februar 2020

