WWE-Star Alexa Bliss und ihr Ryan verraten Babygeschlecht!

Bekommen Alexa Bliss (31) und Ryan Cabrera (41) einen Jungen oder ein Mädchen? Die Blondine hatte sich in den vergangenen Jahren in der WWE-Welt einen Namen gemacht und konnte schon so einige große Erfolge feiern. Auch privat läuft es super für die Beauty. 2022 gab sie ihrem Liebsten das Jawort. Im Mai verkündeten die zwei, dass sie außerdem Nachwuchs erwarten. Nun enthüllten sie das Geschlecht ihres kleinen Wunders!

Gegenüber Entertainment Tonight gab das Paar preis, dass es eine Party zur Enthüllung des Geschlechts veranstaltet hatte. Auf der Fete hätten sie eine Deko-Gitarre zerschlagen, aus der eine rosa Puderwolke zum Vorschein kam. Die werdenden Eltern bekommen also ein Mädchen! Damit habe die 31-Jährige nicht gerechnet. "Ich dachte, es sei ein Junge", sagte die sie dem Magazin und ergänzte: "Von dem Moment an, als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, dachte ich nur: 'Es ist ein Junge'. Ich glaubte all diese Ammenmärchen über Jungensymptome."

Auch die Schwangerschaft generell sei wohl nicht geplant gewesen. Zu der Ankündigung vor zwei Monaten hatte Alexa gestanden: "Die besten Momente im Leben sind die, die komplett unerwartet kommen." Außerdem hatte sie verraten, dass das Baby im Dezember zur Welt kommen wird.

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss und ihr Partner im Jahr 2023

Getty Images Alexa Bliss und Ryan Cabrera im Februar 2023

Backgrid / ActionPress Ryan Cabera und Alexa Bliss an ihrem Hochzeitstag

