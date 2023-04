Alexa Bliss feiert 90er-Jahre Party am ersten Hochzeitstag

So feiern nicht viele ihr erstes Jubiläum! Der WWE-Star Alexa Bliss (31) und der Sänger Ryan Cabrera (40) gaben sich vor einem Jahr das Jawort. Das Paar scheint die Zeit zu zweit in vollen Zügen zu genießen und haben es auch mal gerne unter sich zu sein. Vor allem in den letzten Monaten brauchte die berühmte Kämpferin viel Ruhe, da ein bösartiger Tumor auf ihrer Wange entdeckt wurde. Jetzt veranstalteten Alexa und Ryan einen Ball im Stil der 90er/2000er Jahre zu ihrem ersten Hochzeitstag!

Das Ehepaar wollte eine Party feiern, die sie an die Vergangenheit erinnere und noch dazu eine Ausrede für alle ihre Freunde sei, um wieder zusammenzukommen. Im Interview mit People führt Alexa das noch weiter aus: "Nachdem man geheiratet hat, geht jeder weg, bekommt Kinder, lebt sein eigenes Leben, ist mit der Arbeit beschäftigt, ist mit dem Leben beschäftigt" Ryan und sie haben sich gedacht, dass es doch schön wäre, an einem besonderen Abend Zeit miteinander zu verbringen.

Das Duo veranstaltete die Feier am Mittwoch in West Hollywood. Der Raum wurde für die Veranstaltung mit einem Glamour-Fotostand, einem Karikaturisten und einer 90er-Jahre-Schulbox mit Troll-Puppen, Tamagotchis, Tattoo-Halsketten, Stimmungsringen und Gänsehaut-Büchern geschmückt. Alexa trug sogar ihr echtes Abschlussballkleid, welches ihre Mutter aufgehoben hatte.

