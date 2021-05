Alexa Bliss (29) ist am Boden zerstört. Die Wrestlerin zeigt sich normalerweise im Netz immer gut gelaunt. Mit ihrem Verlobten Ryan Cabrera (38), ihren drei Hunden und Hausschwein Larry-Steve posiert der WWE-Star regelmäßig auf Social Media. Nun muss Alexa ihren Followern aber eine traurige Nachricht mitteilen: Ihr geliebtes Schwein Larry-Steve ist plötzlich verstorben – zuvor konnte sie keinen Tierarzt finden, der es behandeln wollte.

In ihrer Instagram-Story hatte die 29-Jährige bereits Anfang der Woche erklärt, dass es ihrem vierbeinigen Freund plötzlich sehr schlecht ging. Larry-Steve konnte sich nicht mehr bewegen und hatte offenbar schlimme Schmerzen. Außerdem erklärte die Blondine, dass sich ihr Tierarzt nicht wohl dabei fühlen würde, das Schwein zu behandeln. Bloß einen Tag später musste Alexa die traurige Nachricht verkünden, dass sie auch keinen anderen Arzt finden konnte, um Larry-Steve zu helfen – und dass ihr Haustier nun verstorben ist. "Heute Morgen bekam Larry-Steve seine Engelsflügel. Es tut mir so leid, dass wir dir nicht rechtzeitig die Hilfe besorgen konnten, die du gebraucht hättest. Manche Leute verstehen das nicht. Aber ich will, dass du weißt, Larry, dass dein Leben wichtig war. Unsere Herzen sind gebrochen", heißt es in dem Post.

Wenig später meldete die Sportlerin sich auch noch unter Tränen in einer Videobotschaft zu Wort. Darin bedankte sie sich bei ihren Fans für die vielen tröstenden Nachrichten, die sie erreicht haben. Sie richtete sich in dem Clip aber auch an alle Tierärzte: "Egal, wie groß ein Tier ist oder wie anders es ist: Bitte helft ihm." Bloß einen Tag nach seinem Tod wäre Larry-Steve vier Jahre alt geworden. Trotz der traurigen Umstände haben Alexa und ihre Liebsten sich vorgenommen, eine kleine Geburtstagsfeier für ihr verstorbenes Hausschwein abzuhalten.

Anzeige

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss mit ihrem Hausschwein Larry-Steve

Anzeige

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss, Wrestlerin

Anzeige

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss mit ihrem Hausschwein Larry-Steve

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de