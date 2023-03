Jasmin Tawils Ex Adel ehrlich: Er war ein krasser Egoist

Adel Tawil (44) macht ein ehrliches Geständnis. 13 Jahre lang war der Musiker mit seiner Ex Jasmin Tawil (40) zusammen gewesen, bis es 2014 zur Scheidung kam. Anschließend sorgten beide auf unterschiedlichem Wege für Schlagzeilen – die Schauspielerin zuletzt durch eine Verhaftung in Costa Rica. Und auch Adel selbst macht jetzt mit einem Einblick in sein Privatleben auf sich aufmerksam: Ganz offen gibt der Sänger zu, dass er in seinen früheren Beziehungen nicht unbedingt alles richtig gemacht hat...

In der Radiosendung "Music Made in Germany" sprach der Musiker über seine Karriere – und dass er dabei oft nur an sich selbst gedacht habe. "Zum Erfolg gehört leider auch egoistisches Handeln. Man kann jetzt sagen: 'Okay, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht so egoistisch gewesen wäre.' Aber das hatte alles einen hohen Preis", meinte Adel ehrlich und fügte hinzu: "Die Familie leidet darunter, es leiden Beziehungen, die besten Freunde. Wenn immer der Beruf an erster Stelle steht, dann zahlt man dafür auch was."

Auch für seine Partnerinnen sei es nicht immer leicht gewesen, mit so jemandem eine Beziehung zu führen. "Der oder die eine kam damit besser klar, der oder die andere halt nicht so gut, und ich weiß nicht, ob ich heute mein Verhalten bereue. Ich sage aber ganz klar: Ich war ein krasser, krasser Egoist", gab er zu.

Tamara Bieber Adel Tawil bei der Verleihung der Goldene Henne 2022

Getty Images Jasmin und Adel Tawil 2010 in Berlin

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

