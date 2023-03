Nach Knast und Psychiatrie: Jasmin Tawil nun in Deutschland

Jasmin Tawil (40) hat wieder deutschen Boden unter den Füßen! Bereits seit einigen Tagen sorgt der ehemalige GZSZ-Star für jede Menge Wirbel. So hatte man die Schauspielerin in ihrer Wahl-Heimat Costa Rica festgenommen. Anschließend verbrachte sie ein paar Tage in einer psychiatrischen Anstalt. Nach einer erneuten Festnahme wegen des Fehlens einer gültigen Aufenthaltserlaubnis drohte der Mutter eines Sohnes die Abschiebung: Wie jetzt bekannt wurde, befindet sich Jasmin inzwischen wieder in Deutschland!

Im Interview mit RTL äußert sich die 40-Jährige zu ihrer Abschiebung. "Ich bin völlig fertig. Ich bin aber auch sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein", verrät die Musikerin. Sie habe eingesehen, keine Zukunft mehr in Costa Rica zu haben. Die Reise nach Deutschland musste Jasmin jedoch ohne ihren dreijährigen Sohn Ocean antreten. Dieser befindet sich derzeit wohl noch in einem Heim. Das wolle die Sängerin jedoch schnellstmöglich ändern und ihr Kind zu sich nach Deutschland holen.

Ihr Vater Michael Weber stehe bereits in Kontakt mit den entsprechenden Behörden. "Ich habe in Berlin beim zentralen Familiengericht einen Antrag auf Vormundschaft gestellt", gibt er gegenüber RTL preis. Bis zu einem halben Jahr könne es wohl dauern, bis sein Antrag genehmigt wird. Doch Michael gibt die Hoffnung nicht auf. "Gemeinsam finden wir eine Lösung, Ocean schneller als gedacht da rauszuholen. Heißt: In ein paar Wochen könnte Ocean das Heim in Costa Rica verlassen", zeigt er sich positiv.

Getty Images Jasmin Tawil im Jahr 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

