Loris Karius' Freundin Diletta zeigt sich im knappen Bikini!

Diletta Leotta (31) heizt ihren Fans ein! Bereits im vergangenen Jahr hatte man die Moderatorin immer wieder zusammen mit dem Fußballer Loris Karius (29) gesichtet. Im Januar machte das Paar dann die Beziehung offiziell. Seither erfreuen sie ihre Fans gerne mal mit süßen Pärchenbildern. Aber auch ohne ihren Liebsten an der Seite macht die gebürtige Italienerin eine gute Figur. Diletta teilte nun eine heiße Bikini-Aufnahme von sich im Netz.

Mit den Worten "Friyay" postete die 31-Jährige einen Clip von sich in ihrer Instagram-Story. In dem Video ist zu sehen, wie die Blondine offenbar am Strand entlang spaziert. Nur mit einem knappen Bikini in strahlendem Blau bekleidet, lächelte die TV-Bekanntheit in die Kamera und gewährte ihren Fans einen Blick auf ihr Dekolleté. Nach ihrem Strand-Spaziergang genehmigte sich Diletta ein leckeres Frühstück am Meer.

Ihr Bauch war in der Story jedoch nicht zu sehen. Erst vor wenigen Wochen hatten nämlich Gerüchte die Runde gemacht, dass die 31-Jährige und Loris ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. So hatte Diletta Clips auf TikTok geteilt, in denen ihre Körpermitte auffällig gewölbt gewesen war. Zudem berichteten auch mehrere italienische Medien von einer angeblichen Schwangerschaft.

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta im Februar 2023

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta, Moderatorin

TikTok / dilettaleotta Diletta Leotta im Februar 2023

