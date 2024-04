Abfuhr: Loris Karius und Diletta kamen nicht ins Berghain

Loris Karius (30) und seine Verlobte Diletta Leotta (32) mussten mit einer Abfuhr zurechtkommen. Das Paar, das vor wenigen Monaten Eltern geworden war, wollte sich im Berliner Szeneclub Berghain einen ausgelassenen Partyabend machen. Die beiden machten die Rechnung aber ohne die Türsteher. Im Interview mit Radio 105 erzählt die Sportmoderatorin: "Ich kam mit meinem schönen Mantel, du weißt schon, dem gelben mit all den Fransen, und mit einem strahlenden Lächeln vorne an und sagte 'Hallo!'. Aber Leute, ich wurde noch nie so abserviert."

Die Outfits seien laut der Beauty aber nicht der einzige Grund gewesen, warum es das Paar nicht in den Club schaffte. "Loris hat unter anderem einen Fehler gemacht, weil er mich zuerst dazu bewegt hat, reinzugehen. Normalerweise haben Mädchen mehr Chancen. Und sie haben mich so angeschaut und haben das getan", erinnert sich die 32-Jährige mit einem Kopfschütteln.

Töchterchen Aria wird ihre Eltern sicher von der Abfuhr ablenken. Erst im Februar lichteten Paparazzi die kleine Familie bei einem Spaziergang durch Mailand ab. Während der stolze Papa seine Tochter auf dem Arm trug und dabei aus dem Grinsen gar nicht mehr herauskam, schob Diletta den leeren Kinderwagen vor sich her. Die frisch gebackenen Eltern wirkten glücklich und entspannt.

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta

Vincenzo Aloisi / MEGA Loris Karius, Fußballer, mit seiner Familie

