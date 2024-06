Überraschung: Loris Karius und seine Diletta heiraten heute!

Für Loris Karius (31) und Diletta Leotta (32) ist der große Tag gekommen! Der Fußballer und die Sportmoderatorin treten heute auf Vulcano in den Äolischen Inseln vor den Traualtar. Wie Il Messaggero berichtet, werden über 160 Gäste dabei sein, wenn sich die beiden Turteltauben das Jawort geben. Unter den geladenen Hochzeitsgästen befinden sich auch viele prominente Gesichter, darunter Unternehmerin Chiara Ferragni (37), Moderatorin Michelle Hunziker (47) und Fußballer Rúrik Gíslason (36).

Auf Instagram teilen die berühmten Gäste des Hochzeitspaares bereits fleißig Bilder und Videos der Pre-Party und geben den Fans damit einige Einblicke in die Hochzeitsfeierlichkeiten des Paares. So beispielsweise auch Rúrik. Der isländische Fußballer teilt in seiner Story ein Video des gestrigen Partyabends. Darauf posiert und tänzelt das Paar vor einem Pool herum. Die zukünftige Braut trägt darauf ein weißes, kurzes Tubekleid mit dünnen Trägern und passend dazu lange weiße Armstulpen. Loris Look erscheint hingegen ein wenig lässiger: Der Fußballer trägt in dem Clip eine weite, weiße Hose und ein passendes, leicht durchschimmerndes Hemd.

Loris und Diletta machten ihre Beziehung Anfang des vergangenen Jahres publik. Kurz darauf folgten schon die nächsten zuckersüßen News: Die Turteltauben hatten bekannt gegeben, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten würden. Im August 2023 war es dann so weit: Das Paar durfte Töchterchen Aria auf der Welt willkommen heißen. Im Februar dieses Jahres verlobten sich Loris und Diletta schließlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta

Anzeige Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius und Diletta Leotta im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass die Hochzeit bereits in diesem Jahr stattfindet? Ja, total! Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch in diesem Jahr heiraten werden! Nee, ich habe das schon geahnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de