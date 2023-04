Möchte Zweifachmama Dounia Slimani noch weitere Kinder?

Ist ihre Familienplanung abgeschlossen? Dounia Slimani ist bereits stolze Zweifachmama: Erst im Januar dieses Jahres begrüßte die YouTuberin ihr zweites Kind namens Liana auf der Welt. Eine große Überraschung, denn vorher war sie einige Zeit von ihrem Partner getrennt. Schließlich fanden die beiden aber doch wieder zueinander. Soll es aber bei zwei gemeinsamen Kindern bleiben? Nun spricht Dounia über ihren Kinderwunsch!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde plaudert die Influencerin über ihre Familienplanung. "Ich fühle mich endlich angekommen und komplett. [...] Die Familienplanung ist abgeschlossen und ich gebe daher alle Sachen ab, die wir aus der Babyausstattungszeit nicht mehr brauchen", gibt Dounia zu. Wenn sie doch noch einmal schwanger werden sollte, sei das aber auch kein Problem: "Sollte ich dennoch irgendwann mal wieder schwanger werden, dann freu ich mich natürlich. Kinder sind für mich ein Segen."

Derzeit wohnt Dounia mit ihrer Familie in Deutschland. Die Schwester von Sami Slimani (33) kann sich aber auch vorstellen, wegzuziehen! "Ja, ich will und werde einige Jahre in Dubai wohnen. Wäre ich nicht schwanger geworden, wäre ich 2023 rüber", betont die Autorin. Sie fühle sich in Deutschland aufgrund verschiedenster Entwicklungen derzeit nicht mehr so wohl. "Ich freue mich, ein paar Jahre ins Ausland zu gehen und mal außerhalb von Deutschland zu leben. [...] Aber alles zu seiner Zeit. Mit Kindern will so was vorbereitet werden", schließt Dounia ab.

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani in Paris im Juni 2022

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani, Influencerin

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani, Influencerin

