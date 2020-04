Dounia Slimani spricht offen über ihr Schicksal! Mitte März ging die Schwester von YouTube-Star Sami Slimani (30) mit einer traurigen Mitteilung an die Öffentlichkeit: Bei der dunkelhaarigen Schönheit wurde ein Tumor festgestellt. Kurz nach der Diagnose rasierte sich die Beauty ihre geliebte Haarpracht ab und hielt den gewagten Schritt in einem Video fest. Jetzt verriet die YouTuberin weitere Details zu ihrer Erkrankung!

Der Krebs hat Dounias Lymphdrüsen befallen: In ihrem neuen YouTube-Video erklärt die Beauty-Influencerin, dass ihre dortigen Antikörperzellen völlig entartet seien. "Es ist ein aggressiver und bösartiger Krebs und das ist auch etwas, das ich lange verdauen musste", verriet die Mutter des kleinen Mikael ihren Zuschauern. Bisher sei nur ein Lymphknoten vom Krebs betroffen. Mit einer frühzeitigen Behandlung stehen die Chancen auf eine Genesung gut.

"Deshalb hatte ich so gut wie keine Chance, außer so schnell zu reagieren", erzählte Dounia. Bereits eine Woche nach der Diagnose startete der Webstar mit einer Chemotherapie. "Ich bin sehr zuversichtlich und mein ganzes Dasein ist darauf gepolt, gesund zu sein", blickt die Netz-Bekanntheit optimistisch in die Zukunft.

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani, YouTuberin

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani im Mai 2019

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani im Mai 2019



