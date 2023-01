Name verraten: Dounia Slimanis zweites Kind ist auf der Welt

Tolle Neuigkeiten von Dounia Slimani! Die Influencerin trennte sie sich 2019 von ihrem Ehemann und hatte kurz darauf einige Zeit mit Lymphdrüsenkrebs zu kämpfen. Wenig später näherte sie sich ihrem Ex allerdings wieder an und die beiden wurden erneut ein Paar – und erwarteten sogar den zweiten Nachwuchs! Nun war es endlich so weit: Dounias Baby hat das Licht der Welt erblickt.

Auf Instagram teilte die YouTuberin einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie die kleine Hand ihrer Tochter hält. "Liebe auf den ersten Blick. Liana – 28. Januar 2023. Du hast uns nicht nur Geduld gelehrt, sondern auch einen Schrecken eingejagt. Wir genießen jetzt die Newborn Bubble und Kennenlernzeit", schrieb Dounia dazu und verriet somit auch direkt den Namen ihrer Tochter.

Dass die Schwester von Sami Slimani (32) sich wieder in ihren Ex verlieben würde, war eine große Überraschung für sie. "Ich hätte es mir nie vorstellen können. Ich war schon bereit für etwas Neues. Irgendwie sind wir uns wieder nähergekommen. Aus Freundschaft wurde wieder Liebe", schwärmte sie vor einigen Monaten im Interview mit RTL. Auch auf das Baby freuten sich die beiden damals sehr.

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani mit ihrer Tochter Liana, Januar 2023

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani im August 2019

Instagram / douniaslimani Dounia Slimani in Paris im Juni 2022

