Nach Rippenverletzung: Helene Fischer kündigt Zusatzshow an

Helene Fischer (38) setzt noch einen drauf! Aktuell sollte die "Atemlos"-Interpretin eigentlich im Rahmen ihrer langersehnten "Rausch"-Tour auf der Bühne stehen. Vor wenigen Wochen dann jedoch der Schock: Die Künstlerin verletzte sich bei den Proben, woraufhin der Tour-Auftakt um einige Wochen verschoben werden musste. In wenigen Tagen soll die Beauty wieder fit sein, um ihren Fans mit ihrer Stimme und beeindruckenden Akrobatikelementen einzuheizen. Jetzt die Überraschung: Helene hängt noch eine Zusatzshow hinten ran!

Aus einer Pressemitteilung vom Dienstag geht hervor, dass Helene-Fans noch einmal die Chance erhalten, ihr Idol im Rahmen ihrer diesjährigen Tour live auf der Bühne zu sehen. Die 38-Jährige wird im August noch ein weiteres Konzert in Köln geben – für das ihre Anhänger am Mittwoch, den 05. April, Karten erwerben können. "Aufgrund der gigantischen Nachfrage", wie aus dem Schreiben hervorgeht, erhöht sich die Anzahl ihrer Termine in der Stadt am Rhein damit auf ganze sieben Auftritte.

Nach ihrer Rippen-Verletzung musste die Mutter einer Tochter unbedingt auf den ärztlichen Rat hören und ihre ersten Tour-Termine absagen. Wie Bild berichtete, hätte es auch finanzielle Probleme gegeben, wenn sich Helene dieser Auflage widersetzt hätte. Wäre es nämlich zu weiteren Verletzungen gekommen, wäre die Versicherung nicht für die anfallenden Kosten aufgekommen.

