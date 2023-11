Mit 360-Grad-Bühne: Helene Fischer kündigt Mega-Tour an!

Helene Fischer (39) hat Großes zu verkünden! In diesem Jahr stand die berühmte Schlagersängerin mit ihrer "Rausch"-Tournee auf der Bühne. Dabei begeisterte sie ihre Fans mit ihrer Stimme und ihren akrobatischen Darbietungen – sie bekommt auch regelmäßig Unterstützung von ihrem Liebsten Thomas Seitel auf der Bühne. Nun kündigt Helene ihre nächste Tournee an und die hat es wirklich in sich!

"Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen", teasert die Blondine auf Instagram an. Dafür wolle Helene auf einer einzigartigen 360-Grad-Bühne performen. Allzu schnell bekommen ihre gespannten Fans dieses Spektakel aber nicht zu sehen – die neue Tour der "Atemlos"-Interpretin soll nämlich erst im Juni und Juli 2026 stattfinden. "Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen", erklärt die Sängerin.

Dass sich Helene erst im Juni am Trapez verletzt hatte, scheint ihrer Mama wohl große Sorgen zu bereiten. Ihr versprach die Musikerin aber während eines ihrer Konzerte, wie ein Clip auf TikTok zeigt: "Mama, ich weiß, was du fühlst. [...] Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren."

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer im August 2022

Anzeige

Getty Images Helene Fischer in München 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de