Vier Jahre Pause: Fans feiern "Die Helene Fischer Show"!

Endlich kommen die Fans am ersten Weihnachtstag wieder auf ihre Kosten! Seit 2011 flimmert "Die Helene Fischer Show" immer an Weihnachten über die TV-Bildschirme. Aufgrund der Corona-Pandemie lief zuletzt 2019 die beliebte Show im TV – 2020 schaffte es nämlich nur eine Best-of-Ausgabe in die deutschen Fernseher. Doch in diesem Jahr kann Helene Fischer (39) endlich ihr langersehntes Jubiläum feiern: So kommt die zehnte Ausgabe im Netz an!

Bereits vor ein paar Wochen wurde das Show-Highlight aufgezeichnet – und die Fans werden nicht enttäuscht. Neben Hammer-Acts glänzt auch die Schlager-Queen persönlich auf der Bühne. "Endlich wieder deutsche Leitkultur!", "Wie toll ist sie bitte?", "Abliefern kann Helene ja echt gut" oder "Weihnachten hat wieder einen Sinn – 'Die Helene Fischer Show' ist zurück", schreiben unter anderem einige begeisterte Fans auf X.

Wie bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurde, unterstützen viele Stars die Sängerin auf der Bühne: so unter anderem Peter Maffay (74), Nena (63), Shirin David (28), die schottische Band Simple Minds sowie ESC-Gewinnerin Loreen (40) und Emeli Sandé (36). Wie findet ihr die zehnte Ausgabe der "Helene Fischer Show"? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Getty Images Helene Fischer im August 2023

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Shirin David

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München, August 2022

Anzeige

Wie findet ihr die zehnte Ausgabe der 'Helene Fischer Show'? Ich liebe sie! Nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de