Helene Fischer wird in Florian Silbereisens Show auftreten

Er darf sich über eine alte Bekannte freuen. Florian Silbereisen (42) hat sich vor vielen Jahren einen Namen im deutschen TV gemacht. Neben seiner Tätigkeit als Moderator und Sänger schlüpft er ab und an in die Rolle des Traumschiff-Kapitäns. Doch jetzt ist es wieder Zeit für seine Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", in der er einen besonderen Gast begrüßt: Helene Fischer (39) wird in Floris Sendung auftreten.

Das gibt der 42-Jährige auf seinem Instagram-Profil bekannt. "Endlich wieder Schlagerchampions. Ich hoffe, wir sehen uns am 13. Januar live im Ersten, im ORF oder vor Ort im Velodrom in Berlin!", verkündet Florian voller Freude seinen Fans. Neben seiner Ex-Freundin Helene werden sich auch andere große Künstler die Ehre geben – Howard Carpendale (77), Andrea Berg (57), DJ Ötzi (53) und Co. werden ihre Hits zum Besten geben.

An dem Abend nicht dabei sein wird Patrick Lindner (63), der in einem Interview gegen Flori schoss. Dass der Sänger nie eine Einladung von ihm erhalten habe, erklärte er sich so: "Ich gehöre nicht zu dieser Schlager-Blase." Im Gespräch mit schlager.de betonte der 63-Jährige, dass er es nicht nötig habe, "bei Florian Silbereisen anzuklopfen".

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer beim "Schlagerboom 2019"

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Getty Images Patrick Lindner bei "Heiligabend mit Carmen Nebel", 2017

