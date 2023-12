Bezaubernd! Helene Fischer wird in Weihnachtsshow zur Barbie

Sie sorgt wieder für Wow-Momente! Nach einer dreijährigen Pause dürfen sich die Fans wieder über eine "Helene Fischer Show" freuen. Die "Atemlos"-Interpretin legt sich für ihre Fans mächtig ins Zeug: Neben aufwendigen Bühnenshows und extravaganten Outfits holt sich die Blondine auch prominente Unterstützung. Unter anderem werden Rapperin Shirin David (28) wie auch Musik-Ikone Nena (63) die Sängerin unterstützen. Nun wurden vorab neue Bilder der Show veröffentlicht: Helene verkleidet sich als die wohl berühmteste Modepuppe der Welt!

Auf Fotos von RTL sieht man die Entertainerin und den Musiker Tom Beck (45) zusammen auf der Bühne. Die beiden Künstler haben sich als Barbie und Ken verkleidet! Der "Pinguine"-Interpret trägt für einen authentischen Look sogar eine blonde Perücke! Helene selbst steckt in einem niedlichen pink-weißen Kleid und schlüpfte in rosafarbene Pumps. Hinter den beiden ist ein überdimensionales Puppenhaus zu erkennen.

Die Show macht schon vor der Veröffentlichung einige Schlagzeilen: Ein Helene-Double sorgte für einen Überraschungsmoment, als es nebenbei preisgab, dass Helene dem Akrobaten Thomas Seitel inzwischen wohl das Jawort gegeben hatte. Die Powerfrau hält sich mit Informationen über ihr Privatleben normalerweise sehr bedeckt.

