Scheidung eingereicht: Wie geht es Reese Witherspoon damit?

Reese Witherspoon (47) macht aktuell eine schwere Zeit durch! Auch die zweite Ehe der Schauspielerin ist gescheitert – vor wenigen Tagen hat sie offiziell die Scheidung von ihrem Mann Jim Toth (52) eingereicht. Die beiden waren zwölf Jahre lang verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, der zehn Jahre alt ist. Böses Blut soll zwar keines zwischen den Verflossenen herrschen, trotzdem ist so eine Scheidung natürlich nicht einfach. Wie geht es Reese wohl aktuell? Und wer unterstützt sie während dieser schwierigen Phase?

Ein Vertrauter der "Big Little Lies"-Darstellerin betonte jetzt gegenüber People: "Reese hat viele Freundinnen, an die sie sich anlehnen kann. Sie hatte immer eine große Gruppe von engen Freunden. Sie hat jede Menge Unterstützung." Es soll der Beauty auch nicht allzu schlecht gehen: "Sie blickt positiv in ihre Zukunft. Reese will weiterziehen."

Auch über Scheidungsdetails will die Quelle Bescheid wissen: "Es gibt kein Drama und sie konzentriert sich nur auf ihren Sohn. Sie und Jim teilen sich das Sorgerecht." Abschließend betonte der Insider: "Sie wollen, dass die Dinge für Tennessee so reibungslos wie möglich verlaufen." Glaubt ihr, dass Reese und Jim das hinbekommen? Stimmt ab!

