Jetzt offiziell: Reese Witherspoon reicht Scheidung ein

Reese Witherspoon (47) will wohl keine Zeit verlieren. In der vergangenen Woche hatte die Schauspielerin ganz überraschend verkündet, dass sie und ihr Mann Jim Toth (52) nun nach zwölf Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Das Paar hat einen gemeinsamen zehnjährigen Sohn und wolle für ihn weiterhin an einem Strang ziehen. Nun geht es aber sehr schnell: Reese reichte schon die Scheidungspapiere ein.

Laut TMZ haben Reese und Jim im März 2011 einen Ehevertrag unterschrieben, welchen die "Natürlich Blond"-Darstellerin nun einreichte. Die 47-Jährige habe dem Gericht erklärt, dass die Vereinbarungen gültig seien und "angemessene und ausreichende Vorkehrungen" für ihr Vermögen und ihre Schulden beinhalten. Sie legte außerdem einen Erziehungsplan für ihren Sohn Tennessee James vor.

Eine Quelle hatte zuletzt erklärt, dass kein böses Blut zwischen der Beauty und dem Filmproduzenten fließe. "Diese Entscheidungen sind so schwierig, wenn so viel Freundschaft und Liebe da ist", hatte der Informant gegenüber People behauptet. "Sie hatten viele gemeinsame Freunde und Interessen. In kreativer Hinsicht stimmten sie in vielerlei Hinsicht überein", hatte derjenige hinzugefügt.

Getty Images Reese Witherspoon mit Jim Toth

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon im Januar 2015

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, Dezember 2012

