Alles neu? Reese Witherspoon plant "Natürlich Blond"-Serie

"Natürlich Blond" gehört zu den bekanntesten Filmen, die Reese Witherspoon (48) drehte. Bis heute hat die Komödie Kultstatus. Einen zweiten Teil gibt es bereits, 2023 sollte sogar ein dritter Part kommen, aber bisher warten die Fans. Doch wie Insider jetzt gegenüber Deadline berichten, ist ein Spin-off in Planung. Reese selbst soll zusammen mit der Produktionsfirma Hello Sunshine und Amazon an einer Serie arbeiten. Angeblich gibt es sogar schon konkrete Pläne. Entwickelt wird die Serie aber nicht von irgendwem: Dahinter sollen die Produzenten und Drehbuchautoren des Erfolgsformates Gossip Girl, Josh Schwartz (47) und Stephanie Savage, stehen.

Worum genau es in der "Natürlich Blond"-Serie gehen wird, ist noch nicht klar. Vielleicht wird die Geschichte um die quirlige Elle Woods auch einfach im neuen Gewand erzählt. Immerhin feierte der erste Teil 2021 schon sein 20. Jubiläum. Das nahm Hauptdarstellerin Reese zum Anlass, um den Cast zu einem virtuellen Wiedersehen zu bitten. Mit dabei waren neben Selma Blair (51) auch Jennifer Coolidge und Luke Wilson (52). Gemeinsam schwelgten die Schauspieler in Erinnerungen und rekapitulierten all den "Spaß", den sie gemeinsam hatten. Auf ihrer Instagram-Seite erinnert Reese sich immer wieder gerne an ihre Figur. So schlägt sie ihren Fans gerne mal ein Elle-Kostüm zu Halloween vor oder meint nostalgisch, dass der Charakter die "Rolle ihres Lebens" gewesen sei.

"Natürlich Blond" hatte im Oktober 2001 seine Premiere gefeiert und ein Millionenpublikum begeistert. Die Romanverfilmung basiert auf dem Buch der Autorin Amanda Brown (53). Der Erfolg der Rom-Com hatte sich schnell ausgezahlt. Unter anderem war er bei den Golden Globes als bester Film nominiert. Die MTV Movie Awards hatten Reese gleich dreimal für ihre Darstellung ausgezeichnet. Mittlerweile ist das Franchise sogar um eine Bühnenproduktion gewachsen: 2007 feiert "Natürlich Blond – Das Musical" am Broadway seine Uraufführung. Das Stück gibt es im deutschsprachigen Raum auch in Wien zu sehen.

