Fans sind besorgt: Reese Witherspoon isst frischen Schnee

Damit hätten Reese Witherspoons (47) Zuschauer nicht gerechnet! Die Schauspielerin lässt ihre rund 30 Millionen Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Ob Tanzeinlagen, Büchertipps oder Schnappschüsse aus dem Urlaub: Die "Natürlich blond"-Darstellerin gewährt immer wieder intime Einblicke in ihr Leben. Auch Kochvideos kommen auf dem Profil der Unternehmerin nicht selten vor. Mit diesem verrückten Rezept versetzt Reese ihre Fans jetzt jedoch in Sorge.

Die berühmte Schauspielerin teilt auf TikTok ein Rezept für einen "Chococinno". Für das Getränk schaufelt sie frischen Schnee aus ihrem Garten in eine Tasse und fügt Kaffee, Karamellsirup und Schokoladensirup hinzu. Ihre Fans zeigen sich daraufhin in den Kommentaren bestürzt. "Nein, nein, nein, Schnee sollte man nicht essen! Man kann davon wirklich krank werden", warnt ein Nutzer unter Reese' Video. Die Filmproduzentin nimmt es jedoch mit Humor. "Als Kind habe ich auch ungefiltertes Wasser getrunken und mir ist nichts passiert. Obwohl, vielleicht bin ich deshalb so, wie ich bin", reagiert sie scherzend.

Reese zeigt, dass sie auch nach ihrer Scheidung von Jim Toth (53) ihr Leben als Single in vollen Zügen genießt. Ob sie sich trotzdem einen neuen Mann an ihrer Seite wünscht? Momentan wolle sie sich noch nicht binden. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Sie will rausgehen und Spaß haben, anstatt sich gleich in etwas Ernstes zu stürzen."

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon, 2016

Getty Images Reese Witherspoon im April 2023

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre Mutter Betty

