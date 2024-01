Reese Witherspoon überrascht mit Sohn Deacon auf Party!

Sie ist in besonderer Begleitung. Reese Witherspoon (47) spielte bereits in zahlreichen Filmen mit. Dabei begeisterte die Schauspielerin ihre Fans auf der Leinwand in den verschiedensten Rollen. Während ihr Leben im Rampenlicht kaum turbulenter sein könnte, sieht es privat ganz anders bei ihr aus. Die US-Amerikanerin ist Mutter von drei Kindern, zwei davon teilt die "Natürlich blond"-Darstellerin mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe (49). Gemeinsam mit Sohn Deacon legte Reese nun einen überraschenden Auftritt hin.

Auf der Vanity Fair Pre-Golden Globe Party in Los Angeles mischte sich die zweifache Mutter gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Sohnemann unter die prominenten Gäste. Der aufstrebenden Jungschauspieler glänzte dabei mit Reese um die Wette. Während die 47-Jährige in einem schimmernden roten Kleid erschien, präsentierte sich Deacon (20) in einem eleganten dunkelblauen Anzug. Natürlich ließen es sich die beiden da auch nicht nehmen, gekonnt für einen Moment für die Kameras zu posieren, wie Bilder zeigten, die Daily Mail veröffentlichte.

Es ist kein Geheimnis, dass Deacon der ganze Stolz seiner berühmten Mutter ist. Erst zu seinem vergangenen Geburtstag hatte Reese das mit einem süßen Post auf Instagram zum Ausdruck gebracht. "Herzliche Geburtstagswünsche an meinen Jungen! Eigentlich kein Junge, heute ist er ein 20 Jahre alter Mann!", schrieb sie zu einer Bilderreihe mit gemeinsamen Erinnerungen.

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Last Thing You Told Me"

Instagram / reesewitherspoon Deacon Phillippe mit seiner Mama Reese Witherspoon

Instagram / reesewitherspoon Deacon Phillippe

