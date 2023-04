Süßes Date: Kendall Jenner bringt Bad Bunny das Reiten bei

Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) genießen ihre Zeit zu zweit! Nachdem die Beziehung zu Devin Booker (26) ein jähes Ende fand, machten schon bald die nächsten Liebesgerüchte um das Model die Runde: Bereits seit mehreren Wochen sollen Kendall und der Musiker miteinander anbandeln. So werden die beiden Turteltauben immer wieder bei gemeinsamen Ausflügen erwischt – wie auch jetzt: Auf einem Pferderücken genossen Kendall und Bad Bunny ein romantisches Date!

Das zeigen die Bilder, die TMZ vorliegen: Abwechselnd ritten die 27-Jährige und der Rapper am vergangenen Sonntag über den Paddock oder schwangen sich sogar gemeinsam in den Sattel. Auch konnte Kendall es sich nicht verkneifen, grinsend einige Schnappschüsse von Bad Bunny aufzunehmen, während er gekonnt die Zügel in die Hand nahm. Während die dunkelhaarige Beauty in Reitstiefeln und Handschuhen vorbereitet zu dem Date erschien, tauchte ihr Liebster hingegen in Sneakern auf.

Obwohl die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der "Me Porto Bonito"-Interpret viel Zeit miteinander verbringen, scheinen die beiden offiziell noch kein Paar zu sein. "Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin sich die Dinge in Zukunft entwickeln", erklärte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight und fügte außerdem hinzu: "Sie verstehen sich sehr gut und haben gemeinsame Freunde. Ihre Familie unterstützt die Beziehung. Alle sind glücklich, dass Kendall glücklich ist."

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Getty Images Kendall Jenner, Model

