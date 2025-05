Kylie und Kendall Jenner werfen betrunken Steine ins Meer

Kylie Jenner (27) und ihre Schwester Kendall Jenner (29) genießen offenbar einen ausgelassenen Urlaub in tropischer Umgebung – und lassen ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Am vergangenen Donnerstag postete Kylie ein Video der beiden Schwestern, das sie bei einem ungewöhnlichen Strandspiel zeigt: Gemeinsam werfen sie weiße Stücke, die sie aus dem Sand gegraben haben, ins Meer, während sie lautstark darüber diskutieren, ob es sich dabei um Steine oder Korallen handelt. Begleitet wird das Ganze von Kylies Aufruf an ihre Follower, in den Kommentaren abzustimmen – eine Mischung aus Spaß und Interaktion mit ihrer Community.

Das Video zeigt die Schwestern in bester Partylaune. Besonders spannend machen sie das Erlebnis, indem sie den weißen Fundstücken aus dem Sand auch noch Namen geben, bevor diese ins Wasser zurückgeworfen werden. Ein paar vorbeilaufende Strandbesucher, darunter ein Mann und einige Frauen, feuern die Jenners an und teilen deren ausgelassene Stimmung. Eine Frau hebt sogar fröhlich einen Cocktail in die Kamera. Begleitet wird das Video von einem amüsanten Kommentar: "Betrunkene Strandspaziergänge mit Kendall!"

Kylie und Kendall sind bekannt dafür, ihre luxuriösen Reisen und private Zeit über soziale Medien zu teilen – meist mit einer großen Portion Humor. Während die ältere Schwester Kendall als Topmodel international Erfolge feiert, widmet sich Kylie mit Vorliebe ihrer Rolle als Unternehmerin und Social-Media-Star. Solche Einblicke in ihre ausgelassene, geschwisterliche Dynamik sind bei den Fans besonders beliebt, denn sie zeigen die beiden Promis von einer bodenständigen und humorvollen Seite – fernab des sonst so glamourösen Jenner-Alltags.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner teilt auf Instagram ein Video von Kendall und ihr betrunken am Strand

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025

