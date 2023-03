Dinner-Date: Kendall Jenner wieder mit Bad Bunny unterwegs

Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) verbringen erneut Zeit miteinander. Bereits seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mit dem Musiker anbandelt. Immer wieder werden sie gemeinsam gesichtet und auch Insider heizen die Gerüchteküche um eine Liebelei an. Jetzt zeigten sie sich erneut zusammen in der Öffentlichkeit: Kendall und Bad Bunny hatten offenbar ein romantisches Dinner-Date!

Wie Just Jared berichtet, verbrachten die 27-Jährige und der "Me porto bonito"-Interpret die Nacht von Samstag auf Sonntag zusammen. Nachdem die Turteltauben in einem Restaurant zu Abend gegessen hatten, ging es für sie weiter in einen Club. Dort sollen die beiden gemeinsam mit Freunden wie Timothée Chalamet (27) und auch Kendalls Schwester Kylie Jenner (25) bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben. Das Model und Bad Bunny verließen anschließend gemeinsam in einem Wagen die Location.

Ein Paar sollen sie laut Insiderinformationen derzeit aber noch nicht sein. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert, dass die beiden einfach nur ihre gemeinsame Zeit genießen würden. "Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin sich die Dinge in Zukunft entwickeln", hatte der Insider verraten.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Kendall Jenner, März 2023

