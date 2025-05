Bad Bunny heizt den Fans mit frechem Unterwäsche-Selfie ein

Bad Bunny (31), der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, sorgte am Freitag für Furore auf Instagram. Der Rapper teilte ein pikantes Foto, das ihn nur in einer engen weißen Calvin-Klein-Unterhose vor einem Spiegel zeigt. Dieses Bild war Teil einer Serie von Schnappschüssen, die er schlicht mit den Worten "Fotos" betitelte. Neben Bildern von Familienmomenten, einem Basketballspiel und Kindheitserinnerungen stach dieser heiße Schnappschuss sofort ins Auge und brachte die Fans in den Kommentaren nahezu um den Verstand. Sätze wie "Wow, Hübscher!" und "Jesus Christus" dominierten dabei. Auch Realitystar Twenty4tim (24) kam ins Staunen: "Ich bin gestorben."

Das Unterwäschefoto kam nicht ganz überraschend, da Bad Bunny erst vor zwei Monaten als globaler Markenbotschafter für Calvin Klein vorgestellt wurde. Seine Werbekampagne für die Frühjahrskollektion 2025 erhielt bereits großen Zuspruch. Nun setzte der Star mit seinem neuen Selfie noch eins drauf und heizte die Begeisterung der Fans erneut an. Neben dem provokanten Bild enthielt der Post auch ein weiteres Highlight: ein Foto von Musikerkollege Frank Ocean (37), das sofort Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit der beiden auslöste. "Ähm, neue Musik mit Frank Ocean?", fragte zum Beispiel ein begeisterter Fan.

Abseits seines musikalischen Erfolgs, der zuletzt durch eine ausverkaufte Konzertreihe in Puerto Rico gekrönt wurde, sorgt Bad Bunny auch regelmäßig mit seinem Privatleben für Schlagzeilen: Im Dezember 2023 endete angeblich seine Beziehung mit dem Model Kendall Jenner (29), mit der er zuvor eine kurzweilige Romanze genossen hatte. Obwohl sich die beiden bei der diesjährigen Met Gala wieder über den Weg liefen, schienen sie seither getrennte Wege zu gehen.

Instagram / badbunnypr Bad Bunny, Musiker

Getty Images Rapper Bad Bunny, Met Gala 2025

