Wie süß! Anna-Maria Ferchichis Drillinge tragen Partnerlook

Diese drei entzücken im gleichen Outfit! Anna-Maria Ferchichi (41), die Schwester der Popsängerin Sarah Connor (42), ist seit 2012 mit dem Rapper Bushido (44) verheiratet. Bereits zwei Monate, nachdem sie den Bund der Ehe eingegangen waren, kam ihre erste Tochter zur Welt. Inzwischen ist das Model stolze Mutter von ganzen acht Kindern, sieben davon bekam sie gemeinsam mit Ehemann Bushido. Ihre Drillinge erblickten im November 2021 das Licht der Welt. Jetzt teilte Anna-Maria süße Bilder der drei Mädchen im Partnerlook!

In ihrer Instagram-Story zeigte die achtfache Mutter ihre Drillinge Leonora, Naima und Amaya. Das Besondere: Sie alle tragen das gleiche Outfit! In einer Jeans und einem hellblauen T-Shirt sitzen die Mädels auf einer Treppenstufe und lächeln verschmitzt in die Kamera. Ihre blonden Haare sind zu zwei seitlichen Zöpfen gebunden. Die drei sind dabei kaum auseinanderzuhalten!

Erst kürzlich überraschte Anna-Maria damit, dass Leonora, Naima und Amaya mehrere Sprachen können. Der Grund dafür seien die Nannys, die von den Philippinen stammen, sodass Tochter Amaya einige Wörter nachplappert. "Anis und ich haben uns weggeschmissen: Unsere Kinder fangen an, Englisch und Filipino zu reden! Wie niedlich ist das bitte", freute sich Anna-Maria.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillinge

Instragam / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

